5 тисяч будівельників вимагали від КМДА захисту від "тітушок"

На ній обговорять проблеми, із якими 5000 будівельників прийшли у вівторок 1 березня під стіни КМДА – зокрема, напади «тітушок» на будмайданчики.

Переговори між будівельниками та мерією Києва стали результатом багатотисячного мітингу під стінами КМДА. За словами керівника будівельної компанії Олександра Яроша, будівельники і керівництво столиці домовились про те, що сядуть за стіл переговорів уже завтра.

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“Сьогодні працівники озвучили свої вимоги до влади, правоохоронців та Міністерства юстиції. Зокрема, ми внесли пропозицію, аби київська влада відреагувала на напади «тітушок» і дала можливість будівельникам працювати. Також ми вимагаємо, аби правоохоронці відкривали кримінальні справи проти «тітушок», а Міністерство юстиції – ліквідовувало реєстрацію громадських організацій, чиї «тітушки» порушують закон”, - сказав Олександр Ярош.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 березня, 5 тисяч будівельників сьогодні вийшли на страйк під стіни КМДА, аби влада почула про їхні проблеми. Із минулого тижня вони страйкують через напади «тітушок» на будмайданчики. Через псевдо-активістів, які ламають техніку, палять паркани та атакують працівників, зупиняються десятки будівництв у столиці.

За останні 1,5 роки це був найбільш масовий мітинг під стінами КМДА.