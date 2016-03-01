Сьогодні ввечері вхід у київське метро можуть обмежити через матч "Динамо" - "Олександрія"

Київський метрополітен увечері 1 березня може обмежити вхід на деяких станціях у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Олександрія" (Олександрія), повідомили в прес-службі столичного метрополітену.

Зокрема, після матчу, з метою належного забезпечення перевезення уболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів на станціях "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

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"Також будуть задіяні додаткові резервні потяги залежно від пасажиропотоку", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, перший матч 1/4 фіналу Кубка України "Динамо" - "Олександрія" розпочнеться 1 березня о 19:00.