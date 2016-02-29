Новий Sport Life на Динамо!

Sport Life на Динамо - це перший фітнес-клуб нового формату Lux & SPA. Унікальний дизайн, достатньо світла і вільного простору. У тренажерному залі зібрані повні лінійки тренажерів преміум-класу TechnoGym, є зона CrossFit і Kinesis wall system.

Так само в клубі розмістилася унікальна Welness-зона: 25-ти метровий плавальний басейн зі SPA, джакузі, унікальна relax&spa-зона та чотирма видами лазень. Родзинка - найбільша в столиці російська лазня з панорамним видом на басейн і центр міста. А також вперше в Україні унікальна концепція - lounge&SPA кінотеатр.

Перебуваючи в клубі, батьки зможуть віддавати дітей на заняття в дитячий клуб Спортлайфік, в якому був побудований спеціалізований дитячий басейн з п'ятьма ступенями очищення води.

Новий Sport Life розташувався на місці культового фітнес-клубу Кодокан. Цей клуб був першим в країні фітнес-клубом люкс-формату! Завдяки входженню клубу в мережу Sport Life відбулися істотні поліпшення, і це не тільки оновлення обладнання і впровадження мережевих стандартів підготовки персоналу, сервісу і якості, але і можливість відвідування клієнтами нового клубу всіх фітнес-клубів Sport Life в 16-і містах України!

Як відзначають американські інвестори, своїх планів з розширення мережі в Україні вони не змінюють. На даний момент в фазі активного будівництва знаходиться ще 8 клубів в Києві, Львові, Чернівцях, Луцьку, Одесі та Дніпропетровську. У найближчих планах компанії збільшити кількість фітнес-клубів в Україні до 65.