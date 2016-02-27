Рятувальники відзвітували про завершення пошуково-рятувальних робіт в обваленому будинку у Києві

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, роботи було завершено сьогодні о 15.30.

У прес-служба нагадали, що рятувальними підрозділами ДСНС з-під завалів було врятовано 6 осіб. Сьогодні з-під завалу вилучено тіла двох загиблих.

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Протягом трьох діб до проведення аварійно-рятувальних робіт було залучено більш як 600 осіб та 100 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, у Шевченківському районі Києва, по вул. Б. Хмельницького, 14, 25 лютого у відселеному п’ятиповерховому будинку під час розбирання внутрішньої стіни стався обвал перекриттів з п’ятого по перший поверх.

Будинок перебуває у приватній власності.

У Державній архітектурно-будівельній інспекції повідомили, що ремонтні роботи у будинку проводилися незаконно.

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони праці, що спричинило тяжкі наслідки).