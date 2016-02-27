Обвал будинку у центрі Києва: рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

"27 лютого о 04:25 з-під завалів перекриттів будинку по вул. Богдана Хмельницького у м. Києві вилучено тіло однієї загиблої особи", - зазначається у повідомленні.

Згодом, о 8:25, рятувальники дістали друге тіло.

У відомстві запевнили, що пошуково-рятувальні роботи проводяться у безперервному режимі. Станом на 20:00 26 лютого з-під завалів перекриттів будинку по вул. Богдана Хмельницького у м. Києві врятовано 6 осіб.

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При цьому інформації про загиблих, а також точних даних щодо кількості осіб, які можуть перебувати під завалами, наразі немає.

Уточнена інформація щодо обвалу перекриттів у відселеному будинку в Шевченківському районі міста Києва (станом на 08 год... Опубликовано Головне управління ДСНС України в м.Києві 26 февраля 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого у центрі Києва в будинку на вул. Хмельницького обвалилося перекриття.

Обвал стався під час ремонтних робіт у відселеному аварійному будинку за №12, який перебуває у приватній власності.

За даними ДСНС, під завали будинку могли потрапити шестеро людей.