Обвал будинку у центрі Києва: рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих
У суботу вранці з-під завалів будинку по вулиці Хмельницького у центрі Києва дістали тіла двох загиблих людей.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
"27 лютого о 04:25 з-під завалів перекриттів будинку по вул. Богдана Хмельницького у м. Києві вилучено тіло однієї загиблої особи", - зазначається у повідомленні.
Згодом, о 8:25, рятувальники дістали друге тіло.
У відомстві запевнили, що пошуково-рятувальні роботи проводяться у безперервному режимі. Станом на 20:00 26 лютого з-під завалів перекриттів будинку по вул. Богдана Хмельницького у м. Києві врятовано 6 осіб.
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При цьому інформації про загиблих, а також точних даних щодо кількості осіб, які можуть перебувати під завалами, наразі немає.
Уточнена інформація щодо обвалу перекриттів у відселеному будинку в Шевченківському районі міста Києва (станом на 08 год...Опубликовано Головне управління ДСНС України в м.Києві 26 февраля 2016 г.
Як повідомляв УНІАН, 25 лютого у центрі Києва в будинку на вул. Хмельницького обвалилося перекриття.
Обвал стався під час ремонтних робіт у відселеному аварійному будинку за №12, який перебуває у приватній власності.
За даними ДСНС, під завали будинку могли потрапити шестеро людей.