У КМДА заявили, що трьох постраждалих у будинку на Хмельницького вже незабаром випишуть

Лікарі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та Київської міської клінічної лікарні №17 спрацювали оперативно та високому професійному рівні.

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час візиту до будівельників, що постраждали внаслідок обвалу перекриття у відселеній аварійній будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 12 та наразі перебувають на лікуванні.

«Завдяки злагодженій роботі рятувальників та лікарів швидкої допомоги постраждалих в оперативному режимі доправили до лікарні для визначення ступені тяжкості тілесних ушкоджень. Наразі у лікарні перебувають п’ятеро постраждалих. Одного з них готують до оперативного втручання, трьох пацієнтів незабаром випишуть. Постраждалих забезпечено медичними засобами у повному обсязі», – сказав Микола Поворозник.