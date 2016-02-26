Під завалами будинку у центрі Києва може знаходитись другий загиблий - ДСНС

Про це заявив перший заступник начальника Головного управління ДСНС в Києві Валерій Борис в ході спілкування з журналістами, повідомляє 112.ua.

"Немає ознак життя, ще вночі до нього підходили, ознак життя не було. Зараз можна констатувати, що є ще один загиблий", - сказав він.

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За його словами, під завалами видно руку людини, проте тіло неможливо витягнути, оскільки воно знаходитися під завалами інженерних конструкцій.

Рятувальники організовували "хвилини тиші", однак ніхто не озивався.

"Стуку немає, ні стогону, нічого", - додав він.

Разом з тим, офіційно другу смерть рятувальники не підтверджують.

"Зараз констатувати, що людина загинула, я не можу, тільки після того, як отримаємо тіло. Поки офіційно загинула одна людина", - сказав Борис.

Нагадаємо, раніше було відомо про одного загиблого.