Кличко доручив перевірити всі аварійні будинки в столиці

Міський голова Києва Віталій Кличко дав доручення своїм заступникам - Петру Пантелєєву та Олександру Спасибко - та головам райдержадміністрацій Києва здійснити перевірку всіх будинків столиці, які перебувають в аварійному стані, з метою виявлення несанкціонованого проведення будівельно-ремонтних робіт, а також здійснення заходів для запобігання перебування там людей.

Про це повідомляє прес-служба Київського міського голови.

Кличко також доручив обов'язково залучити до перевірки фахівців Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в м. Києві, яка відповідає за надання дозволів на початок будівельних робіт.

"Я дав завдання перевірити всі аварійні будинки і взяти під контроль, щоб жодні несанкціоновані роботи в таких будинках не здійснювалися", - зазначив Кличко в коментарі журналістам.

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Як повідомляв УНІАН, 25 лютого близько 16:00 в 5-поверховому будинку на вул. Богдана Хмельницького обрушилися перекриття. Обвал стався під час будівельних робіт у відселеному аварійному будинку, який знаходиться у приватній власності. Пізніше стало відомо, що на першому поверсі аварійного будинку облаштовували кав'ярню.

Під час пошуково-рятувальних робіт з-під завалів вдалося дістати шість осіб.

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В Державній архітектурно-будівельній інспекції (Держархбудінспекція) повідомили, що ремонтні роботи, під час яких в аварійному будинку обвалилося кілька поверхів, проводилися незаконно. У відомстві уточнили, що Інспекція станом на 25 лютого 2016 року не видавала дозвіл і не реєструвала інших документів дозвільного характеру, які б давали право на виконання підготовчих і будівельних робіт за адресою вул. Б. Хмельницького, 12-14 у Шевченківському районі м. Києва.