Кличко: Київ не погодить підвищення тарифів, яке ініціює Кабмін

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час наради щодо комунальних тарифів за участі генерального директора ПАТ "Київенерго" Олександра Фоменка і заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

"Уряд сьогодні говорить про те, що існують об’єктивні економічні фактори зростання тарифів для населення. Ми категорично проти підвищення тарифів для киян. Я переконаний, зростання ціни на життєво необхідні послуги не може розглядатися лише в ключі економічної обґрунтованості. Ми насамперед повинні зважати на рівень соціального забезпечення громадян та їх платоспроможність", - зазначив Кличко.

Мер підкреслив, що зважаючи на рівень пенсій та зарплат сьогодні, підвищення тарифів Кабміном – неприпустиме. "Середня зарплата, наприклад, медсестри в лікарні Києва - 3500 грн. Значна кількість пенсіонерів отримують мінімальну пенсію, яка становить трохи більше 1000 грн. А рахунок за житлово-комунальні послуги для мешканців двокімнатної квартири у Києві становить в середньому близько 2000 грн. Люди шоковані останнім підвищенням тарифів. Кияни звертаються до мене з питанням: як можна вижити? Перекладати весь фінансовий тягар на плечі людей, які не мають можливості сплачувати, - це не вихід. Чергове підвищення тарифів призведе лише до того, що люди просто не зможуть платити рахунки. Тому я, як мер Києва, виступаю категорично проти подальшого підвищення тарифів, яке ініціює Кабінет міністрів", - наголосив Кличко.

Мер доручив Петру Пантелєєву створити робочу групу, щоби знайти шляхи вирішення проблеми. "Будемо шукати, як можна співпрацювати і які здійснювати заходи, щоби знайти вихід з цієї ситуації. Але перекладати фінансовий тягар на людей в жодному разі не можна!" - підкреслив Кличко.