Кличко: Київ не погодить підвищення тарифів, яке ініціює Кабмін
Столична влада категорично проти і не погодить підвищення комунальних тарифів для киян, яке ініціює Кабінет міністрів.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час наради щодо комунальних тарифів за участі генерального директора ПАТ "Київенерго" Олександра Фоменка і заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.
"Уряд сьогодні говорить про те, що існують об’єктивні економічні фактори зростання тарифів для населення. Ми категорично проти підвищення тарифів для киян. Я переконаний, зростання ціни на життєво необхідні послуги не може розглядатися лише в ключі економічної обґрунтованості. Ми насамперед повинні зважати на рівень соціального забезпечення громадян та їх платоспроможність", - зазначив Кличко.
Мер підкреслив, що зважаючи на рівень пенсій та зарплат сьогодні, підвищення тарифів Кабміном – неприпустиме. "Середня зарплата, наприклад, медсестри в лікарні Києва - 3500 грн. Значна кількість пенсіонерів отримують мінімальну пенсію, яка становить трохи більше 1000 грн. А рахунок за житлово-комунальні послуги для мешканців двокімнатної квартири у Києві становить в середньому близько 2000 грн. Люди шоковані останнім підвищенням тарифів. Кияни звертаються до мене з питанням: як можна вижити? Перекладати весь фінансовий тягар на плечі людей, які не мають можливості сплачувати, - це не вихід. Чергове підвищення тарифів призведе лише до того, що люди просто не зможуть платити рахунки. Тому я, як мер Києва, виступаю категорично проти подальшого підвищення тарифів, яке ініціює Кабінет міністрів", - наголосив Кличко.
Мер доручив Петру Пантелєєву створити робочу групу, щоби знайти шляхи вирішення проблеми. "Будемо шукати, як можна співпрацювати і які здійснювати заходи, щоби знайти вихід з цієї ситуації. Але перекладати фінансовий тягар на людей в жодному разі не можна!" - підкреслив Кличко.