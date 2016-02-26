Прокопів: Через зрив сесії Київради кияни можуть залишитися без соцдопомоги

Зокрема це 800 тисяч киян - жінок з «Дому-вбивці» на Мілютенка, 23-А, які після блокування трибуни спробували самі розправитися з депутатами.

«Гадаю, найкраща оцінка політичних дій «Самодопомочі», які зірвали сьогодні сесію – це спроба жінок з «Дому-вбивці» на Мілютенка, 23-А побити лідера Фракції Сергія Гусовського.

Їх питання має вирішуватися на сесії. Ціна нинішнього блокування трибуни, зрив допомоги ще 800 тисяч киян більш ніж на мільярд гривень. Якщо політика не дасть провести і наступну сесію, то хочу побачити, як депутати «Самодопомочі» будуть розмовляти з цими тисячами киян, які прийдуть сюди за своїми грошима», - написав він.

Пізніше Володимир Прокопів опублікував пост, в якому пояснив, що на порядку денному мали розглядатися дві соціально-важливі програми «Турбота» та «Освіта Києва».

«В цифрах, це майже 9 мільярдів на цей рік. «Турбота» = виплати сім'ям загиблих учасників АТО, оздоровлення дітей бійців, ветеранам, дітям-інвалідам, дітям-сиротам та малозабезпеченим сім'ям. Також, це компенсація пільгового проїзду. «Освіта Києва» = безкоштовне харчування учнів, відкриття нових груп і оплата комунальних послуг в дитсадках, оплата праці, капітальний ремонт закладів освіти, розвиток інклюзивної освіти і т. д. Думаю, коментарі тут зайві», - сказав він.

Секретар Київради пообіцяв робити все, щоб політики не було місця в сесійній залі.

«Ми не парламент. Ми обслуговуємо нагальні потреби городян. І ми повинні проголосувати за життєво важливі рішення. Трактуйте, коментуйте мої слова як завгодно. Є речі, де не можна допускати хаосу, тому що за цими рішеннями стоять сотні тисяч людей. Думаю, на найближчому засіданні ми проголосуємо за «Турботу» і «Освіту», - підсумував Прокопів.