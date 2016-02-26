Останній намет на Майдані Незалежності демонтували
11:39, 26 лютого 2016Київ
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Останній намет на Майдані Незалежності в Києві демонтовано.
Шкіряк: На Майдані чистота, тиша, спокій і порядок / hromadske.tv
Про це в п'ятницю на сторінці в Facebook повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк.
"Кина не будет, электричество кончилось")). Так званий "новий майдан" здувся). На Майдані чистота, тиша, спокій і порядок. Повний ігнор і клоуни самі розбіглися. Працюємо.Posted by Зорян Шкиряк on Thursday, 25 February 2016
"Так званий "новий майдан" здувся. На Майдані чистота, тиша, спокій і порядок. Повний ігнор і клоуни самі розбіглися. Працюємо", - написав він.
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