Останній намет на Майдані Незалежності демонтували

Про це в п'ятницю на сторінці в Facebook повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк.

"Кина не будет, электричество кончилось")). Так званий "новий майдан" здувся). На Майдані чистота, тиша, спокій і порядок. Повний ігнор і клоуни самі розбіглися. Працюємо. Posted by Зорян Шкиряк on Thursday, 25 February 2016

"Так званий "новий майдан" здувся. На Майдані чистота, тиша, спокій і порядок. Повний ігнор і клоуни самі розбіглися. Працюємо", - написав він.