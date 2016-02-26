У Києві під завалами будинку можуть бути ще люди - КМДА

Рятувальники всю ніч розбирали завали зруйнованого в Шевченківському районі Києва п'ятиповерхового будинку. Про це розповів начальник управління з надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук, передає "112 Україна".

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"За попередньою інформацією ми знаємо, що бригада була з 8 осіб і одного старшого. Наразі нам відома доля 7 осіб. Поки ще одна або дві людини під питанням. Це буде з'ясовано після того, як ми закінчимо розбір завалів", - сказав Ткачук.

Він уточнив, що рятувальникам досі не вдалося витягнути з-під завалів тіло загиблої людини.

"При проведенні обстеження до початку робіт дійсно було виявлено тіло людини, яке знаходиться між бетонними плитами. Щоб до нього дістатися, нам потрібно зверху розібрати всі завали, які знаходяться на рівні другого поверху", - сказав Ткачук.

Як повідомляв УНІАН, вчора близько 16.00 у центрі Києва у будинку на вул. Хмельницького, обвалилося перекриття з п'ятого по перший поверхи.

Обвалення сталося під час ремонтних робіт у відселеному аварійному будинку №12, що знаходиться у приватній власності.

Раніше з-під завалів було врятовано п'ять осіб.