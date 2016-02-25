З місця обвалу будинку в центрі Києва вивезли три вантажівки будівельного сміття

22:21, 25 лютого 2016
Київ
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Рятувальна операція на місці обвалення в будинку триває.

С места обрушения дома вывезли много строительного мусора / Фото УНИАН

Пошуково-рятувальна операція на місці обвалу в будинку по вул. Богдана Хмельницького триває. З місця обвалу будинку рятувальники вивезли три вантажівки будівельного сміття.

Як передає кореспондент УНІАН з місця події, на розборі завалів по вул. Б.Хмельницького, 12-а продовжують працювати рятувальники. Вони вивезли вже три вантажівки будівельного сміття.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, близько 16.00, у центрі Києва в будинку на вул. Хмельницького, обвалилося перекриття.

Обвал стався під час ремонтних робіт у відселеному аварійному будинку за №12, який перебуває у приватній власності.

З-під завалів було врятовано четверо людей.

За даними ДСНС, під завали будинку могли потрапити шестеро людей.

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