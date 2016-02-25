Держархбудінспекція підтвердила незаконність ремонтних робіт в будинку, що обвалився в центрі Києва

«Виконавці будівельних робіт на зазначеному об'єкті повністю знехтували чинне містобудівне законодавство, що призвело до трагічних наслідків», - йдеться в повідомленні Держархбудінспекції.

Як уточнили в відомстві, Держархбудінспекція станом на 25 лютого 2016 року не видавала дозволи і не реєструвала інших документів дозвільного характеру, які б надавали право на виконання підготовчих і будівельних робіт за адресою вул. Б. Хмельницького, 12-14 в Шевченківському районі м.Києва.

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Також, до Держархбудінспекції не надходило звернень з перевірки законності виконання будівельних робіт на даному об'єкті.

Як зазначили у відомстві, будинок, що обвалився, є пам'яткою архітектури містобудування та історії місцевого значення. Категорія складності такого об'єкта будівництва не може бути нижчою, ніж IV. Отже, право на виконання будівельних робіт має отримуватися шляхом отримання дозволу на підставі розробленої та затвердженої за результатами позитивного експертного висновку проектної документації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, близько 16.00, в центрі Києва в 5-поверховому будинку на вул. Богдана Хмельницького, обвалилися перекриття чотирьох поверхів.

Обвал стався під час ремонтних робіт у відселеному аварійному будинку №12, який знаходиться в приватній власності.

Під час пошуково-рятувальних робіт з-під завалів вдалося дістати п'ятьох осіб.