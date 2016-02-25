Обвал будинку в центрі столиці: постраждалих госпіталізували, рятувальники продовжують операцію (фоторепортаж)

Постраждалі внаслідок обвалу будинку в центрі Києві госпіталізовані до Київської міської клінічної лікарні №17.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на місці події повідомив перший заступник голови управління ДСНС у м.Києві Олег Омельчуцький.

Читайте такожЧерез обвал у будинку у центрі Києва загинула людина

«Всі постраждалі направлені до 17 лікарні Києва», - сказав він.

Омельчуцький розповів, що рятувальники завершують відкопувати шостого постраждалого, який теж живий і взмозі спілкуватися з рятувальниками.

Також він додав, що рятувальники працюватимуть, поки не розберуть всі завали, щоб пересвідчитись, що під ними більше немає людей.

Наразі на внутрішнє подвір'я, де працюють рятувальники, заїхав автокран, а рятувальники приставили драбину до балкона третього поверху аварійного будинку.

Як повідомляє прес-служба КМДА, на ліквідації завалу в будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 12 наразі працює 170 рятувальників. Залучені працівники управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, а також головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві. У роботі задіяно 50 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, близько 16.00, у центрі Києва в будинку на вул. Хмельницького, обвалилося перекриття.

Читайте такожУ Києві перекрили частину вулиці Богдана Хмельницького через обвал будинку

Обвал стався під час ремонтних робіт у відселеному аварійному будинку за №12, який перебуває у приватній власності.

За даними ДСНС, під завали будинку могли потрапити шестеро людей.

Пошуково-рятувальна операція триває.