Рятувальникам вдалося дістати п'ятого постраждалого з-під завалів будинку у центрі Києва

Рятувальникам вдалося дістати п'ятого постраждалого з-під завалів будинку, що зруйнувався у центрі Києва. Постраждалого готуються перенести в карету “швидкої”, яка стоїть поруч з будинком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на місці події журналістам повідомила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага.

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Вона розповіла, що рятувальникам вдалося витягти з-під завалів п'ятого постраждалого і зараз його заносять до “швидкої”.

Також вона підтвердила інформацію, що під завалами чути голос ще одного — шостого постраждалого, якого рятувальники намагаються дістати.

Таким чином, вже врятовано 5 з 6 людей, що потрапили під завали.

Крім того, Водолага підтвердила слова голови Шевченківської РДА, що загиблих наразі немає.

Також вона зв'язувалася з лікарнею, там також сказали, що постраждалі у тяжкому стані, проте живі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, близько 16.00, у центрі Києва в будинку на вул. Хмельницького, обвалилося перекриття.

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Обвал стався під час ремонтних робіт у відселеному аварійному будинку за №12, який перебуває у приватній власності.

За даними ДСНС, під завали будинку могли потрапити шестеро людей.

Пошуково-рятувальна операція триває.