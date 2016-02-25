Через обвал у будинку у центрі Києва загинула людина

Про це повідомила прес-секретар мера Києва Оксана Зинов’єва.

За її словами, ще до двох осіб, що знаходяться під завалами намагаються дістатися.

За фактом обвалу будинку розпочато кримінальне провадження.

«Київська місцева прокуратура №10 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом обвалу будинку на вул. Б. Хмельницького. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 271 КК України (порушення правил охорони праці, що спричинило тяжкі наслідки)», - йдеться в повідомленні.

Досудове слідство проводить Шевченківське управління поліції Головного управління Національної поліції в Києві. Його хід прокуратурою міста взято на контроль.

На даний час на місці події проводяться першочергові слідчі дії, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 16-ї години обвалилося перекриття з п’ятого по перший поверх у відселеному 5-поверховому будинку на вул. Хмельницького.

Обвал стався під час будівельних робіт. З-під завалів врятовано трьох людей, пошуки ще трьох тривають.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівельні роботи в аварійному будинку відбувалися з порушенням техніки безпеки і без будь-яких дозвільних документів.