Через обвал у будинку у центрі Києва загинула людина
Внаслідок обвалу будинку у центрі Києва на вул. Богдана Хмельницького одна людина загинула.
Про це повідомила прес-секретар мера Києва Оксана Зинов’єва.
За її словами, ще до двох осіб, що знаходяться під завалами намагаються дістатися.
За фактом обвалу будинку розпочато кримінальне провадження.
«Київська місцева прокуратура №10 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом обвалу будинку на вул. Б. Хмельницького. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 271 КК України (порушення правил охорони праці, що спричинило тяжкі наслідки)», - йдеться в повідомленні.
Досудове слідство проводить Шевченківське управління поліції Головного управління Національної поліції в Києві. Його хід прокуратурою міста взято на контроль.
На даний час на місці події проводяться першочергові слідчі дії, йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 16-ї години обвалилося перекриття з п’ятого по перший поверх у відселеному 5-поверховому будинку на вул. Хмельницького.
Обвал стався під час будівельних робіт. З-під завалів врятовано трьох людей, пошуки ще трьох тривають.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівельні роботи в аварійному будинку відбувалися з порушенням техніки безпеки і без будь-яких дозвільних документів.