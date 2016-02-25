Роботи в аварійному будинку проводилися без будь-яких дозвільних документів - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, який прибув до будинку, де під час проведення будівельних робіт впали перекриття та постраждали люди, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

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«За інформацією самих будівельників, під завалами опинилися четверо чи п'ятеро людей. Під час будівельних робіт у будинку впали перекриття – з четвертого до першого поверху. Аварійний будинок на вулиці Богдана Хмельницького знаходиться у приватних руках. Зараз ми з'ясовуємо, хто саме проводив у ньому роботи», - сказав Кличко.

Мер також повідомив, що двох постраждалих вже дістали з-під завалів – швидка відвезла їх до лікарні. Зараз рятувальники розбирають завали, щоб дістатися до інших постраждалих та надати їм допомогу.

«Правоохоронні органи повинні оперативно розібратися, хто саме і з якою метою здійснював будівельні роботи без дозвільних документів. І винні в тому, що постраждали люди, мають бути притягнуті до відповідальності», - підкреслив Кличко.

В повідомленні зазначається, що будинок, в якому сьогодні обвалилися внутрішні перекриття, визнаний аварійним у 2004 і відселений. Він перебуває в приватних руках та переданий на баланс ОСББ Богдана Хмельницького, 12-14.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київського міського голови, двоє людей, яких вже звільнили з-під завалів, перебувають у шоковому стані, в одного з їх також перелом стегна.