Рятувальники дістали з-під завалів чотирьох осіб. Операція в центрі Києва продовжується
За уточненими даними, під обвал будинку по вул. Б. Хмельницького, 12-а, потрапило шестеро осіб. Четверо з них вже врятовані і перебувають у стані середньої тяжкості.
Про це повідомив заступник директора департаменту реагування ДСНС Володимир Демчук. Він розповів, що обвал перекриттів у будинку стався близько 16 години, під час виконання внутрішніх ремонтних робіт.
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Внаслідок аварії під завалами опинились, за попередньою інформацією, 6 чоловік, чотирьох уже врятували.
Також він додав, що до рятувальних робіт залучено 150 чоловік і 20 одиниць техніки. Також задіяні пошукові собаки.
Крім того, періодично на місці розбору завалів оголошують режим тиші.
Деякі ЗМІ повідомляють про одного загиблого.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, у центрі Києва в будинку на вул. Б. Хмельницького 12, обвалилося перекриття. Обвал стався під час ремонтних робіт у відселеному аварійному будинку, який перебуває у приватній власності.