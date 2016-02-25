Обвал будинку в центрі Києва: рятувальники намагаються дістати з-під завалів третього постраждалого

Рятувальники намагаються дістати з-під завалів третього постраждалого під час обвалу перекриттів у будинку в центрі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН з місця події, під завалами у будинку на вул. Б.Хмельницького, 12 виявили ще одну людину.

Як повідомив голова Шевченківської РДА Олег Гаряга, стан цієї людини наразі невідомий, оскільки вона ще перебуває під завалами і рятувальники намагаються її дістати.

Також він повідомив, що одна особа з місця аварії вийшла самостійно і зараз з нею працюють правоохоронці.

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Таким чином, вже відомо, що на місці аварії було щонайменше четверо людей, проте постраждалий, якого опитують правоохоронці, каже, що всього під завал потрапили п'ятеро людей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, у центрі Києва в будинку на вул. Хмельницького, обвалилося перекриття. З-під завалів рятують людей

Аварія сталася під час будівельних робіт у відселеному аварійному будинку за №12, який перебуває «у приватних руках».