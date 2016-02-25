Обвал будинку в центрі столиці (фоторепортаж)

Повідомляється, що інцидент стався під час робіт будівельників, під завалами опинилися кілька людей.

Рятувальники вже витягли з-під завалів двох осіб у важкому стані.

За зовнішніми ознаками, частина будинку, де сталася НП, нежитлова, багато вікон вибиті, через них видно, що в кімнатах ніхто не живе.