Обвал будинку в центрі столиці (фоторепортаж)
17:52, 25 лютого 2016Київ
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В одному з відселених аварійних будинків у центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького обвалилися кілька поверхів.
Повідомляється, що інцидент стався під час робіт будівельників, під завалами опинилися кілька людей.
Рятувальники вже витягли з-під завалів двох осіб у важкому стані.
За зовнішніми ознаками, частина будинку, де сталася НП, нежитлова, багато вікон вибиті, через них видно, що в кімнатах ніхто не живе.
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