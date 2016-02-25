З-під завалів будинку в центрі Києва дістали двох людей у важкому стані
17:28, 25 лютого 2016Київ
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Рятувальники дістали з-під завалів будинку на вулиці Богдана Хмельницького в центрі Києва двох людей у важкому стані.
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Вони доправлені до лікарні, повідомила журналістам на місці події речник Управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.
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За її словами, з-під завалів чути голоси людей. Рятувальники продовжують пошуки.
Як сказала Світлана Водолага, вона не знає точно, хто ці постраждалі, ймовірно, це будівельники, які працювали в будинку.
За зовнішніми ознаками, частина будинку, де сталася надзвичайна подія, нежитлова, у багатьох вікнах вибито шибки, через які видно, що в кімнатах ніхто не мешкає.
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