У Києві перекрили частину вулиці Богдана Хмельницького через обвал будинку

Таких заходів вжито у зв’язку з аварією, що сталася у будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 12.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

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Водіїв просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та, за можливості, обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького, 12 у відселеному аварійному будинку обвалилося перекриття. Під завалами опинилися будівельники. Наразі їх витягають з-під завалів.