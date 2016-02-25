У Києві перекрили частину вулиці Богдана Хмельницького через обвал будинку
17:11, 25 лютого 2016Київ
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На вулиці Богдана Хмельницького, на ділянці від вул. Пушкінської до вул. Володимирської, тимчасово обмежено рух транспорту.
Водіїв просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей / @alexmazuka
Таких заходів вжито у зв’язку з аварією, що сталася у будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 12.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
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Водіїв просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та, за можливості, обирати інші маршрути руху.
Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького, 12 у відселеному аварійному будинку обвалилося перекриття. Під завалами опинилися будівельники. Наразі їх витягають з-під завалів.
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