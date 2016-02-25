У центрі Києва в будинку обвалилося перекриття. Під завалами залишились люди
16:48, 25 лютого 2016Київ
3032оновлено
У центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького, 12 у відселеному аварійному будинку обвалилося перекриття. Під завалами опинилися будівельники. Наразі їх витягають з-під завалів.
Про це у "Твіттері" повідомила речниця київського мера Віталія Кличка Оксана Зінов'єва. За її словами, "обвалилися кілька поверхів". "З-під завалів рятують людей", - повідомила вона.
Щонайменше шестеро людей опинилися під завалами в центрі столиці
Згодом вона уточнила, що будинок відселений і належить приватній особі. Під час проведення ремонтних робіт обвалился стеля одного із поверхів.
За повідомленнями ЗМІ, під завалами, за попередніми даними, перебуває троє чи четверо людей. Одного будівельника вдалося вже витягли з-під завалів. Скільки їх працювало на об'єкті точної інформації немає.
Наразі відомо, що з-підзавалів дістали двоє людей. Вони знаходяться у важкому стані.
На місце події вже прибув мер Києва Віталій Кличко.
На місце події вже прибув мер Києва Віталій Кличко / @alexmazuka
Одного будівельника вдалося вже витягли з-під завалів / @zin0ksana
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter