У центрі Києва в будинку обвалилося перекриття. Під завалами залишились люди

Про це у "Твіттері" повідомила речниця київського мера Віталія Кличка Оксана Зінов'єва. За її словами, "обвалилися кілька поверхів". "З-під завалів рятують людей", - повідомила вона.

Згодом вона уточнила, що будинок відселений і належить приватній особі. Під час проведення ремонтних робіт обвалился стеля одного із поверхів.

За повідомленнями ЗМІ, під завалами, за попередніми даними, перебуває троє чи четверо людей. Одного будівельника вдалося вже витягли з-під завалів. Скільки їх працювало на об'єкті точної інформації немає.

Наразі відомо, що з-підзавалів дістали двоє людей. Вони знаходяться у важкому стані.

На місце події вже прибув мер Києва Віталій Кличко.