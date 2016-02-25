У КМДА заявили, що згодом кияни зможуть отримувати всі соціальні послуги в одній установі

Кияни зможуть отримувати усі соціальні послуги в одній установі.

Для того, аби зробити для киян соціальні послуги максимально доступними та простими в отриманні, у Києві планують створити Єдиний соціальний простір.

Про такі наміри повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час наради з представниками районних управлінь праці та соціального захисту населення, районних управлінь Пенсійного фонду України та районних центрів зайнятості.

«На сьогоднішній день потрібно вирішити питання якісного обслуговування соціально вразливого населення. Головним завданням у роботі служб, які працюють з населенням, повинна стати максимальна доступність до соціальної послуги (допомоги) та простота в її отриманні. Тому виникає питання щодо компактного розташування всіх соціальних служб, що дасть можливість громадянам комплексно вирішувати всі питання соціальної спрямованості. Таку функцію на себе візьмуть районні соціальні центри, що входитимуть до Єдиного соціального простору столиці», – розповів Поворозник.

Він зауважив, що у таких центрах кияни зможуть оформити допомогу при народженні дитини, отримати соціальний супровід сім’ї, знайти роботу, пройти процедуру призначення пенсії та субсидії, визначення потреби в наданні соціальних послуг та сприяння в їх отриманні, отримати допомогу на поховання тощо.

«Заплановано, що пілотним стане Святошинський район, у якому йде підготовка приміщення для створення Єдиного соціального центру за адресою: вул. Гната Юри, 14-Б. Наразі тривають роботи з реконструкції приміщення Центру з прибудовою третього поверху до будівлі. Реконструкція у майбутньому дасть можливість розташувати у цій будівлі усі районні служби соціального спрямування, забезпечить у повному обсязі комплексне вирішення питань соціально-побутових, медичних та юридичних послуг мешканцям району», – додав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Крім того, при управлінні праці та соціального захисту населення заплановано розмістити центр соціального обслуговування та створити відділення, яке надаватиме комплекс соціально-медичних та побутових послуг особам без визначеного місця проживання, безпритульним дітям та особам з проблемних сімей.

Слід зауважити, що після завершення будівництва населенню стане зручно отримувати різноманітні соціальні послуги, а також буде покращено та розширено спектр їх надання, а саме:

- санітарно-медичні та гігієнічні послуги, перша медична допомога, послуги психолога та реабілітолога, групи гігієни (миття голови, купання, послуги перукаря, переодягнення, заміна постільної білизни), надання гуманітарної допомоги за рахунок банку одягу, при необхідності – влаштування до лікувальної установи;

- створення банку одягу та взуття на забезпечення ними осіб, які цього потребують;

- послуги громадської їдальні;

- встановлення особистості (співпраця з уповноваженими органами);

- направлення осіб без постійного проживання до центрів соціальної адаптації;

- закріплення фахівців центрів за особами з проблемних сімей;

- працевлаштування або направлення на навчання;

- комплекс послуг «будинку побуту для малозахищених верств населення» (прання, ремонт одягу та взуття, послуги перукаря, хімчистка, ремонт побутової техніки, юридичні консультації тощо).