Киян чекає погіршення погоди: синоптики обіцяють мокрий сніг та дощ, температура сягне 0°

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці близько 0°, вдень 4-6° тепла.

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27 та 28 лютого у Києві буде хмарно з проясненнями. 27 лютого вночі очікується дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.