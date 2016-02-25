Киян чекає погіршення погоди: синоптики обіцяють мокрий сніг та дощ, температура сягне 0°
14:34, 25 лютого 2016Київ
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У п’ятницю, 26 лютого, у Києві буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень очікуються мокрий сніг та дощ.
У столиці очікуються дощ та сніг / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці близько 0°, вдень 4-6° тепла.
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27 та 28 лютого у Києві буде хмарно з проясненнями. 27 лютого вночі очікується дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.
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