Кличко у Вашингтоні обговорив фінансування боротьби з ВІЛ/СНІДом для Києва та України

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Урядова програма США з профілактики ВІЛ/СНІДу "Пепфар" була заснована у 2001 році президентом США Джорджем Бушем-молодшим. З того часу американський уряд виділяє мільярди доларів на боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІДу в 33-ох країнах світу. Серед пріоритетних країн – Україна. На наступних 5 років уряд Сполучених Штатів виділяє 15 мільярдів доларів на фінансування програми.

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Раніше програма працювала з Києвом через міжнародні організації, сьогодні ж розглядають можливість виділення коштів безпосередньо українській столиці.

«Ми обговорили допомогу Україні, допомогу Києву у фінансуванні програм з профілактики і виявлення СНІДу. Бо тривожна статистика сьогодні і велика загроза, оскільки лише третина людей знає про свій позитивний статус. Інші ж навіть не уявляють, що інфіковані. І тому ми говоримо про фінансування боротьби з цією епідемією: охопити більше людей тестуванням, діагностикою на ВІЛ, здійснювати профілактичні заходи, допомагати хворим. Об’єднавши наші зусилля – і міської влади, і усіх організацій, які займаються боротьбою зі СНІДом – ми можемо подолати цю велику загрозу. Бо проблема глобальна, не тільки для України, а й світу», – підкреслив у коментарі після зустрічі Віталій Кличко.

Дебора Біркс пообіцяла підтримку та допомогу Україні в ефективній профілактиці та боротьбі з ВІЛ/СНІДом.

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У рамках робочого візиту до Вашингтону Віталій Кличко взяв участь і представив Київ на міжнародний конференції «Боротьба з бідністю і нерівністю задля подолання СНІДу: вирішення проблем ВІЛ, бідності і нерівності в містах» в офісі Світового банку.

Також відбулися зустрічі Віталія Кличка з помічником Держсекретаря США Вікторією Нуланд, сенатором Джоном Маккейном, віце-президентом США Джозефом Байденом, зустріч в аналітичному центрі Atlantic Council.