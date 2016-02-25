Кличко доручив забезпечити житлом сестру Василя Стуса Марію Стус
Мер Києва Віталій Кличко доручив заступнику голови КМДА Олександру Спасибку найближчим часом вирішити питання щодо забезпечення житлом сестри відомого українського поета Василя Стуса Марії Стус.
А також розпорядився з'ясувати ситуацію, чому і з чиєї вини Марія Стус отримала формальну відписку, звернувшись до чиновників КМДА.
«Зараз у ЗМІ активно обговорюється житлова ситуація сестри відомого українського поета Василя Стуса Марії, яка разом з тисячами мешканців Донбасу внаслідок російської агресії на Сході і військових дій була вимушена покинути рідний Донбас і переїхала до Києва. І сьогодні їй доводиться мешкати у доволі скрутних умовах. На жаль, у столичної влади немає правових підстав надати Марії Стус квартиру. У черзі на квартирному обліку у Києві перебувають десятки тисяч киян. Але є різні варіанти розв'язання проблеми і є винятки у будь-яких ситуаціях. Тому я доручив своєму профільному заступнику вирішити питання надання житла Марії Стус, сестрі знакової постаті для кожного українця. Найближчим часом ми забезпечимо пані Марію житлом у Києві», – підкреслив Віталій Кличко.
Мер також зазначив, що з шаною ставиться до постаті Василя Стуса. І зауважив, що минулого року у Києві відкрили сквер імені поета. Столична влада заборонила на тому місці будь-яке будівництво і здійснила капітальний ремонт скверу, за який громада боролася багато років.