Кличко доручив забезпечити житлом сестру Василя Стуса Марію Стус

А також розпорядився з'ясувати ситуацію, чому і з чиєї вини Марія Стус отримала формальну відписку, звернувшись до чиновників КМДА.

«Зараз у ЗМІ активно обговорюється житлова ситуація сестри відомого українського поета Василя Стуса Марії, яка разом з тисячами мешканців Донбасу внаслідок російської агресії на Сході і військових дій була вимушена покинути рідний Донбас і переїхала до Києва. І сьогодні їй доводиться мешкати у доволі скрутних умовах. На жаль, у столичної влади немає правових підстав надати Марії Стус квартиру. У черзі на квартирному обліку у Києві перебувають десятки тисяч киян. Але є різні варіанти розв'язання проблеми і є винятки у будь-яких ситуаціях. Тому я доручив своєму профільному заступнику вирішити питання надання житла Марії Стус, сестрі знакової постаті для кожного українця. Найближчим часом ми забезпечимо пані Марію житлом у Києві», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер також зазначив, що з шаною ставиться до постаті Василя Стуса. І зауважив, що минулого року у Києві відкрили сквер імені поета. Столична влада заборонила на тому місці будь-яке будівництво і здійснила капітальний ремонт скверу, за який громада боролася багато років.