Десятки таксистів влаштували мітинг проти Uber під будівлею КМДА, горять шини (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, таксисти їздять уздовж вулиці біля будівлі з ввімкненими сигналами, не блокуючи рух іншого транспорту. Під будівлею горять кілька автомобільних шин.

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Мітингувальники вимагають визнати таксі міським пасажирським транспортом, а також пояснити позицію київської влади з приводу запуску в Києві онлайн-сервісу із замовлення таксі Uber.

Станом на 9:50 покришки погасили. Через повільний рух таксистів на Хрещатику утворився автомобільний затор.