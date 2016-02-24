BIONIC Hill виграв процес у Вищому адміністративному суді України

Аналогічні за суттю рішення раніше були винесені Вищим господарським судом України, Господарським судом Києва, Окружним адміністративним судом Києва, Київським апеляційним адміністративним судом. Таким чином, на сьогоднішній день компанія успішно довела свою правоту по лінії як господарських, так і адміністративних судів.

Нагадаємо, що спроби поставити під сумнів законність виділення землі під проект BIONIC Hill були ініційовані керівником однієї з фракцій Київради під час передвиборчих перегонів. Представником позивачів був кандидат в народні депутати.

Судові процеси політичні діячі активно використовували для самопіару та тиску на правосуддя: розповсюджували провокативну та недостовірну інформацію на новинних сайтах та в соціальних мережах, влаштовували публічні акції під будівлею суду, ображали судів-жінок, висловлюючи на їхню адресу погрози та нецензурну лайку, передає ukranews.com.

Враховуючи поточну політичну ситуацію та брак фантазії у деяких політиків, BIONIC Hill не виключає спроб поновити «шоу», подавши заяву про перегляд попередніх судових рішень до Верховного Суду України.

Компанія готова до такого розвитку подій, але сподівається, що попередній досвід змусить опонентів проекту відмовитися від нищення залишків інвестиційної привабливості країни та зайвих витрат енергії. Краще її спрямувати на законодавчі ініціативи щодо поліпшення умов ведення бізнесу та захисту прав інвесторів.

Нагадаємо, що компанія діє у відповідності до законодавства України та має усі необхідні документи для реалізації проекту. Зокрема, державний акт на право власності на землю, позитивний висновок державної експертизи за проектом, дозвільні документи на будівництво, затверджений Київрадою детальний план території, який передбачає не лише облаштування наукового містечка на місці розформованої військової частини № 136, але і збереження розташованого поруч Біличанського лісового масиву. Територія інноваційного парку не належить до Біличанського лісу чи будь-якого іншого лісового господарства або заповідника.