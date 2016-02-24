Кличко у Вашингтоні: Київ готовий співпрацювати зі світовою спільнотою для подолання СНІДу

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на міжнародній конференції «Боротьба з бідністю і нерівністю задля подолання СНІДу: вирішення проблем ВІЛ, бідності і нерівності в містах» у Вашингтоні. За результатами конференції міжнародні та донорські організації під егідою Світового банку планують виділити Києву кошти на заходи з подолання епідемії ВІЛ/СНІДу.

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«Київ вітає глобальну ініціативу по боротьбі з ВІЛ Fast-Track Cities і ми готові увійти до команди обраних міст, – задля просування інновацій на шляху до зупинення епідемії СНІДу. ВІЛ/СНІД сьогодні – це проблема не однієї окремої країни чи якогось одного міста. Ця хвороба є загрозою та викликом усьому світу. І ми повинні зробити все можливе, щоб її подолати», – зазначив Віталій Кличко.

Мер української столиці зауважив, що Київ увійшов до переліку мегаполісів у світі, що найбільш уражені епідемією ВІЛ/СНІДу, і посідає 4-е місце серед інших регіонів України за рівнем поширеності ВІЛ-інфекції.

«За оціночними даними, у Києві живуть понад 32 тисячі людей з ВІЛ. Однак, лише третина з них охоплені медичним спостереженням. Так, ситуація складна, проте за останніх 10 років за участю громадських організацій спільними зусиллями Україні вдалося досягти певних успіхів», – сказав Віталій Кличко.

Зокрема, зазначив мер столиці, у Києві вдвічі зменшилась поширеність ВІЛ серед людей, що вживають наркотики. У столиці практично ліквідували вертикальну трансмісію ВІЛ від матері до дитини (сьогодні реєструються поодинокі випадки) та розширили охоплення ВІЛ-позитивних людей антиретровірусною терапією. Одними з перших в Україні впровадили замісну підтримувальну терапію.

«У столиці створений спеціалізований медичний заклад – Міський центр СНІДу, який є одним з найкращих у країні. Ми виділили з міського бюджету $200 тис. за програмою «Здоров’я киян» на діагностику та лікування ВІЛ-інфекції, близько $740 тис. буде витрачено на забезпечення функціонування служби СНІДу та $60 тис. – на підтримку Центрів для ВІЛ-інфікованих дітей і молоді», – зауважив Віталій Кличко.

Він додав, що у Києві розпочато реалізацію двох пілотних проектів у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, спрямованих на поліпшення послуг для людей, які живуть з ВІЛ.

«У рамках досягнення цілей Fast Track для нас є дуже актуальною співпраця з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Ми готові до інновацій, готові їх втілювати та сподіваємось на можливість перейняти найефективніший досвід інших мегаполісів, де реалізовуються ефективні програми проти СНІДу», – резюмував Віталій Кличко.

У міжнародній конференції щодо подолання СНІДу беруть участь світові політики, науковці, організації-спонсори, лідери громадянського суспільства, правозахисники.

Захід покликаний підтримати зусилля ініціативи по боротьбі з ВІЛ Fast-Track Cities. Одна з цілей конференції – напрацювати чіткі стратегії подолання СНІДу і бідності в мегаполісах, які найбільше потерпають від цього. Так, на зустрічі особливу увагу приділили трьом містам, зокрема Києву.

Організатори заходу – Група Світового банку, Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Програма розвитку ООН, Міжнародна організація праці, організація Housing Works і координатор Служби всесвітнього здоров’я США.

У рамках робочого візиту до Вашингтону у Віталія Кличка також відбулися зустрічі з помічником Держсекретаря США Вікторією Нуланд, сенатором Джоном Маккейном, зустріч в аналітичному центрі Atlantic Council.

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Також мер Києва відвідає у Вашингтоні Меморіальний музей Голокосту для проведення консультацій щодо можливої подальшої співпраці у створенні меморіального комплексу жертв Бабиного Яру у столиці України.