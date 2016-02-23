Київське метро в ніч на 25 лютого працюватиме довше через матч "Динамо" - "Манчестер Сіті"

Київський метрополітен продовжить роботу на годину в ніч на 25 лютого у зв'язку з проведенням футбольного матчу між командами «Динамо» (Україна) і «Манчестер Сіті» (Англія)», повідомили УНІАН у прес-службі столичного метрополітену.

«В ніч з 24 на 25 лютого столичний метрополітен продовжить свою роботу на одну годину. Такі заходи передбачено для забезпечення належного перевезення вболівальників у зв'язку з проведенням футбольного матчу між командами «Динамо» (Україна) і «Манчестер Сіті» (Англія)», - повідомили УНІАН у прес-службі.

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Крім того, 24 лютого з 20:45 до 21:45 станція «Олімпійська» буде закрита на вхід і вихід, «Палац спорту» - на вихід, а «Площа Льва Толстого» - на вхід.

"Після закінчення футбольного матчу також можливе обмеження для пасажирів на вхід у ці станції», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому київське «Динамо» прийме на НСК «Олімпійський» «Манчестер Сіті». Початок - о 21:45.