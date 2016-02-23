Перший заступник Кличка дав шляховикам місяць, щоб знайти рішення щодо поліпшення безпеки на столичних дорогах

Про це за результатами інспектування київських доріг, розміток і світлофорів повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

«Сьогодні ми оглянули кілька об’єктів і виявили значні недоліки. Окремі підприємці вважають, що їхній прибуток важливіший, ніж безпека киян, і встановлюють поблизу своїх магазинів світлофори, які в рази знижують пропускну здатність магістралі. В інших випадках (на Ревуцького, наприклад) існує нерегульований пішохідний перехід через 9 смуг руху, у той час як за 80 метрів є безпечний регульований», – зазначив Пліс.

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Він вважає, що причиною виявлених проблем є безсистемність в організації дорожнього руху, а рішенням може стати покладання відповідальності за безпеку руху на єдине підприємство.

Генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв зазначив, що у столиці чимало небезпечних порушень організації руху.

«Зараз ми беремо їх на облік і спільно з «Київдорсервісом» готуємо рішення для кожної ситуації. Дороги мають бути комфортними і безпечними для мешканців міста. А це можливо за умови структурування відповідальності», – переконаний він.

Комунальні підприємства мають місяць, щоб усунути незначні порушення та представити план для врегулювання більш серйозних ситуацій. Міська влада, підкреслив Геннадій Пліс, контролюватиме цей процес, адже безпека дорожнього руху – один із ключових факторів якості життя у місті.