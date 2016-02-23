КМДА розглядає відновлення наземних пішохідних переходів через Хрещатик

Про це повідомив кореспонденту УНІАН перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

За його словами, відповідний проект перебуває на розгляді київської влади, але поки що лише на стадії обговорення.

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"Людям з обмеженими можливостями на візках скористатися нашими підземними переходами дуже проблематично. Тому є такі ідеї, чи можливо створити наземні пішохідні переходи, щоб це не зупинило рух транспорту. Потрібно опрацювати проектні роботи та провести розрахунки", - сказав Пліс.

Зазначимо, що зараз через центральну вулицю Києва можна перейти тільки через підземні переходи на Європейській площі, на Майдані Незалежності, навпроти вулиці Прорізної, навпроти вулиці Богдана Хмельницького та на Бесарабській площі.

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