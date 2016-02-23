На капремонт столичних доріг виділять 240 мільйонів - "Київавтодор"

На капітальний ремонт та реконструкцію автомобільних доріг Києва в 2016 році буде виділено 240 мільйонів гривень, ще 89 мільйонів гривень піде на "ямковий" ремонт.

Про це УНІАН повідомив голова комунальної корпорації "Київавтодор" Олександр Густелев.

"Якщо говорити про значні проекти, то це продовження робіт по проспекту Перемоги, Південний та Московський мости, бульвар Шевченка, вулиці Саперно-Слобідська, Глушкова, Васильківська, Мельникова та Голосіївська площа", - сказав Густелев.

Всього, за словами чиновника, капітальному ремонту цього року підлягають 44 дорожніх об'єкта.

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Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2016 рік фінансування дорожнього господарства збільшено вдвічі – до 6,6 мільярда гривень. Зокрема, загальний бюджет Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") на 2016 рік складе 18,7 мільярда гривень проти 23 мільярдів гривень, передбачених на 2015 рік. Крім того, 11,945 мільярда гривень буде виділено на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами.