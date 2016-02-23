У Києві будівельники страйкують через напади "тітушок"

Вони зупинили на годину роботу, аби привернути увагу влади та правоохоронців до проблеми. Кажуть, що працювати стало нестерпно: майже щодня "тітушки", які прикриваються активістами, ламають паркани, нівечать техніку та атакують забудовників. Про це пише Газета.UA.

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"Тітушки", які нападають на наші будмайданчики, отримують по 500 гривень за годину, а я, щодня важко працюючи – тільки 300 у день. Вони приходять сюди на замовлення, як тільки ближче до виборів. Коли відбуваються напади – ми не працюємо, у нас вимушені простої", - розповідає один із будівельників.

Усі вимоги озвучив напередодні на прес-конференції будівельник Олександр Ярош. Київська влада повинна вплинути на "тітушок" і дати будівельникам і далі працювати в законному руслі, правоохоронці – відкривати кримінальні справи за напади на будівництва, а Мін'юст – скасувати ліцензії громадських організацій, чиї "тітушки" заробляють, атакуючи забудовників.

Представники галузі розповідають, що протягом року було зафіксовано біля 80 нападів на законні будівництва. У всіх випадках забудовник мали всі документи та дозволи на початок робіт. Але "тітушки" інколи тижнями блокували будівництво.

"Працівники не отримують грошей за вимушений простій, а кожен день блокування будівництва - це відтягування термінів здачі об'єктів. Простій одного будівельника означає простій семи спеціалістів із суміжних галузей. А простій галузі це гальмування всієї економіки", - зазначив під час прес-конференції Іван Салій, президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів.

Якщо влада не почує будівельників, ті обіцяють вийти під стіни КМДА.