Кличко: Політики США наголошують на невідкладності реформування прокуратури та боротьби з корупцією

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко після робочих зустрічей у Вашингтоні з помічником Держсекретаря Сполучених Штатів Вікторією Нуланд, сенатором Джоном Маккейном, а також зустрічі з політичними експертами в Atlantic Council.

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«Усіх цікавить і тривожить політична ситуація в Україні. Усі наголошували на критичній необхідності швидких реформ – перетворень, які люди відчують. Інакше вийти з цієї кризової ситуації буде дуже складно. Усі американські політики говорять про необхідність реальної та ефективної боротьби з корупцією і реформування прокуратури. Про призначення прокурора, який би взяв на себе відповідальність і працював незалежно та професійно. Бо це важливо для подолання корупції і, як наслідок, для успіху реформ загалом», – підкреслив у коментарі Кличко.

Нинішня ситуація, на думку Кличка, нагадує ситуацію після Помаранчевої революції – коли, прийшовши до влади, політики, замість того, щоб втілювати зміни, ділили посади і боролися між собою. Тому, переконаний Віталій Кличко, сьогодні треба говорити про призначення уряду і прем'єра не за політичними мотивами і квотами, а за здатністю втілювати необхідні зміни.

Про те, що насамперед важливі не обличчя і прізвища, а ті зміни, які вони здатні втілити, наголосила і помічник Держсекретаря Нуланд. А сенатор Маккейн запевнив українців у своїй підтримці та допомозі.

«Хочу звернутися до моїх друзів в Україні: наші думки та молитви з вами. Ми дуже хвилюємося через відновлення російської агресії. Я боротимуся, щоб ви отримали захисне озброєння, якого потребуєте. Я також сподіваюся, що теперішня політична нестабільність може бути вирішена і народ України матиме кращу економіку і уряд, якому зможе довіряти. Я завжди з вами», – підкреслив Маккейн у коментарі після зустрічі з Кличком.