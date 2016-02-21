Активісти залишили готель "Козацький" у центрі Києва

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві, кілька десятків осіб вчора облаштували у актовій залі готелю штаб «Радикальних правих сил».

Вночі відбулися перемовини активістів та представників Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України та Національної поліції України.

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Після проведення віча на Майдані Незалежності активісти залишили приміщення. За словами адміністрації готелю, жодних матеріальних збитків активісти не завдали.

Порушень правопорядку не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники «Революційних правих сил» (РПС) заявили про створення патріотичного руху з числа учасників Революції Гідності та АТО для реалізації ідеалів Майдану мирним шляхом. Вчора представники РПС провели збори у приміщенні готелю «Козацький» і почали встановлювати намети на Майдані.

РПС виступає за відставку уряду, секретаря РНБО, начальника Генерального штабу ЗСУ, створення слідчих комісій з розслідування дій членів Кабміну, апарату президента, Верховної Ради. Також РПС наполягає на забороні участі у владі всіх, хто обіймав посади протягом останніх 10 років. Крім того, РПС виступає за введення воєнного стану в Донецькій і Луганській областях, а також Автономній Республіці Крим.