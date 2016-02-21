Правоохоронці не планують застосовувати силу до активістів на Майдані - МВС

Про це спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Правоохоронці діятимуть згідно із законом, але в той же час жодних силових акцій не буде», - сказав він.

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Згідно з повідомленням, Національна поліція, Національна гвардія, а також патрульна поліція несуть службу в посиленому режимі, і правоохоронці ведуть нормальні переговори з активістами. В цілому, згідно з оцінкою Шевченка, обстановка в центрі Києва на даний момент спокійна і контрольована.

У той же час, прес-служба Нацгвардії підтвердила, що військовослужбовці несуть службу з охорони громадського порядку в столиці в посиленому режимі, однак відзначила спроби «деструктивного психологічного впливу на військовослужбовців» з боку активістів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники «Революційних правих сил» (РПС) заявили про створення патріотичного руху з числа учасників Революції Гідності та АТО для реалізації ідеалів Майдану мирним шляхом. Вчора представники РПС провели збори у приміщенні готелю «Козацький» і почали встановлювати намети на Майдані. Як повідомляють ЗМІ, під час встановлення наметів у активістів виник конфлікт із силовиками, а близько 2 години ночі на місце події прибуло кілька автобусів з бійцями Нацгвардії.

РПС виступає за відставку уряду, секретаря РНБО, начальника Генерального штабу ЗСУ, створення слідчих комісій з розслідування дій членів Кабміну, апарату президента, Верховної Ради. Також РПС наполягає на забороні участі у владі всіх, хто обіймав посади протягом останніх 10 років. Крім того, РПС виступає за введення воєнного стану в Донецькій і Луганській областях, а також Автономній Республіці Крим.

Раніше представники РПС заявляли, що закликають усіх українців прийти на віче на Майдан Незалежності Києві сьогодні о 17.00.