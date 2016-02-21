Смертельна гонитва за BMW: затриманий поліцейський раніше працював паламарем у сільській церкві

Патрульний поліції Сергій Олійник, який застрелив пасажира BMW, раніше був паламарем у селі Тирловка Вінницької області, передає ТСН.

У неділю, 21 лютого, мешканці села планують збори на підтримку Сергія, якому днями Печерський суд обрав запобіжний захід у видгляді арешту.

"Він нормальний, колись за батюшкою ходив - паламарем був до армії. Носив кадило", - розповів Мирослав Павлюк, кум Олійника.

Крім того, до служби у поліції, під час Євромайдану, Олійник працював слідчим, а потім звільнився.

Читайте такожПатрульний, який застрелив пасажира BMW, причетний до затримання автомайданівців - нардеп

"Його змушували заводити справи, а він не захотів. Він начебто написав заяву про звільнення, але його не відпускали, поки не закриє справи. Тягали, телефон прослуховували. Потім на сторінці у нього побачив "Нова поліція - моя поліція", - розповів Павлюк.

Нагадаємо, що 18 січня столичний Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту для патрульного Сергія Олійника, підозрюваного у вбивстві пасажира BMW під час автопереслідування в Києві.

Поліцейський перебуватиме під вартою протягом 2 місяців.

Раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що підозрюваний в умисному вбивстві пасажира BMW працював слідчим у міліції, пройшов переатестацію і став поліцейським.

Вночі проти 7 лютого четверо молодиків на іномарці протягом години тікали від поліції. Зрештою поліцейські відкрили вогонь по автомобілю і застрелили 17-річного Михайла Медведєва.