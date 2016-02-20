Патрульний, який застрелив пасажира BMW, причетний до затримання автомайданівців - нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Ігор Луценко.

"Коли поглянув на період роботи підозрюваного Олійника С.В. до того, як той потрапив у патрульні, то помітив там досвід роботи слідчим. Перше запитання, яке постало – чи був він причетний до терору проти Майдану", - розповідає нардеп.

Він зазначив, що звернувся з цього питання до своїх колег з "Автомайдану", які системно працюють з ним.

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"І вони підтвердили – дійсно, слідчий Оболонського РУВС Олійник С.В. допитував мінімум одного затриманого Беркутом автомайданівця Дениса Сергієнка, сфабрикував проти нього справу за статтею 296, частина 3 (хуліганство, опір представникам влади), і на підставі тих фальсифікацій вніс до суду клопотання про тримання Дениса Сергієнка під вартою протягом 2 місяців. Це клопотання, звісно, ручний суддя суддя Оболонського райсуду міста Києва Оробець Ю.П задовольнив", - наголосив Луценко.

Також депутат зазначив, що автомайданівець упізнав "копа" та написав про це Геращенку та Авакову у соцмережах, але ті поки що не відповіли.

ПАТРУЛЬНИЙ, ЩО ЗАСТРІЛИВ ПАСАЖИРА БМВ – САДЖАВ ''АВТОМАЙДАН''Виявляється, що патрульний поліції Олійник, котрий застріл... Опубликовано Igor Lutsenko 20 февраля 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю «BMW». В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших хлопців у нетверезому стані перебував в іномарці.

Трьох інших молодиків затримали, вони перебували у нетверезому стані.

Столична прокуратура відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження.

18 лютого заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що затриманому поліцейському висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і вбивстві.