У Києві сьогодні перекриють більше десятка вулиць
Заходи пов'язані зі вшануванням другої річниці розстрілів на Майдані.
У суботу, 20 лютого, в центрі Києва перекриють ряд вулиць і площ, на яких відбудуться пам'ятні заходи до річниці розстрілів на Майдані.
"У зв'язку з проведенням заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної сотні 20 лютого 2016 року буде тимчасово закрито рух транспорту на деяких вулицях у центрі Києва", – повідомляє КМДА.
Тимчасово буде перекритий проїзд на вулицях:
- вул. Великій Житомирській (від Володимирського проїзду до вул. Володимирської);
- вул. Трьохсвятительській (від вул. Хрещатик до Михайлівської площі);
- вул. Десятинній (від Михайлівської площі до вул. Володимирської);
- Михайлівській площі;
- площі Конституції;
- вул. Ольгинській;
- вул. Липській;
- вул. Шовковичній (від вул. Грушевського до Інститутської);
- вул. Грушевського (від Кріпосного пров. до вул. Липської);
- вул. Банковій (від вул. Інститутської до Лютеранської);
- вул. Хрещатик (від Європейської площі до вул. Б. Хмельницького).
Як повідомляв УНІАН, з 6 ранку закритий вестибюль станції метро "Хрещатик" з боку Інститутської вулиці.
20 лютого в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні. Саме в цей день два роки тому силовики вбили найбільше учасників Революції гідності.