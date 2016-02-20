У Києві сьогодні перекриють більше десятка вулиць

У суботу, 20 лютого, в центрі Києва перекриють ряд вулиць і площ, на яких відбудуться пам'ятні заходи до річниці розстрілів на Майдані.

"У зв'язку з проведенням заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної сотні 20 лютого 2016 року буде тимчасово закрито рух транспорту на деяких вулицях у центрі Києва", – повідомляє КМДА.

Тимчасово буде перекритий проїзд на вулицях:

- вул. Великій Житомирській (від Володимирського проїзду до вул. Володимирської);

- вул. Трьохсвятительській (від вул. Хрещатик до Михайлівської площі);

- вул. Десятинній (від Михайлівської площі до вул. Володимирської);

- Михайлівській площі;

- площі Конституції;

- вул. Ольгинській;

- вул. Липській;

- вул. Шовковичній (від вул. Грушевського до Інститутської);

- вул. Грушевського (від Кріпосного пров. до вул. Липської);

- вул. Банковій (від вул. Інститутської до Лютеранської);

- вул. Хрещатик (від Європейської площі до вул. Б. Хмельницького).

Як повідомляв УНІАН, з 6 ранку закритий вестибюль станції метро "Хрещатик" з боку Інститутської вулиці.

20 лютого в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні. Саме в цей день два роки тому силовики вбили найбільше учасників Революції гідності.