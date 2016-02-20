У суботу перекриють один із виходів станції метро "Хрещатик"

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

"20 лютого з 06:00 на вхід та вихід не працюватиме вестибюль станції «Хрещатик» до вулиці Інститутської", - йдеться в повідомленні.

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У метрополітені зазначили, що рішення прийнято "з метою уникнення масового скупчення людей та забезпечення належного перевезення пасажирів, у зв’язку із проведенням запланованих заходів у центрі столиці з нагоди вшанування Героїв Небесної Сотні".

Нагадаємо, 20 лютого у центрі Києва вшанують Героїв Небесної Сотні. Саме у цей день два роки тому силовиками було вбито найбільше учасників мирного протесту.