Смертельна погоня за BMW: Аваков назвав арешт патрульного "спробою дискредитації поліції"

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook.

«Хочете збити систему нової поліції, що зароджується, використовуючи трагічний випадок?», - написав він.

Міністр пообіцяв, що МВС буде захищати Олійника «в апеляції всіма доступними способами».

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю «BMW». В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших хлопців у нетверезому стані перебував в іномарці.

Читайте такожДеканоїдзе: справа про застосування зброї патрульним для затримання автомобіля не має стати "інквізицією" для поліції

Трьох інших молодиків затримали, вони перебували у нетверезому стані.

Столична прокуратура відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження.

18 лютого заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що затриманому поліцейському висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і вбивстві.