Смертельна погоня за BMW: Аваков назвав арешт патрульного "спробою дискредитації поліції"
Арешт патрульного Сергія Олійника, якого підозрюють у вбивстві 17-річного підлітка під час переслідування автомобіля «BMW» в ніч на 7 лютого, є спробою дискредитації поліції.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook.
«Хочете збити систему нової поліції, що зароджується, використовуючи трагічний випадок?», - написав він.
Міністр пообіцяв, що МВС буде захищати Олійника «в апеляції всіма доступними способами».
Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю «BMW». В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших хлопців у нетверезому стані перебував в іномарці.
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Трьох інших молодиків затримали, вони перебували у нетверезому стані.
Столична прокуратура відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження.
18 лютого заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що затриманому поліцейському висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і вбивстві.
Нехай вулицями ганяють обдолбаные мажори? Нехай вбивають 300 людей в рік і 3000 калічать??! Прокуратурі, користується ко...Опубліковано Arsen Avakov18 лютого 2016 р.