ГПУ виклала запис з відеореєстратора поліцейського, який застрелив пасажира BMW (відео)

Генпрокуратура покадрово відтворила постріли поліцейських, записані з їхніх нагрудних відеореєстраторів, схематично пояснила, з яких позицій вони були здійснені, а також показала на карті, де відбувалися ключові моменти погоні.

Як повідомляв УНІАН, поліцейський, який підозрюється у навмисному вбивстві пасажира автомобіля BMW, раніше працював слідчим у міліції і пройшов переатестацію.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW.

В результаті загинув 17-річний юнак, який в компанії трьох інших хлопців у нетверезому стані перебував в іномарці.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до завершення розслідування провадження.

Сьогодні Матіос заявив, що справжнім винуватцем наслідків переслідування 7 лютого в Києві і вбивства в салоні BMW підлітка є водій автомобіля, який перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Також сьогодні Матіос повідомив, що поліцейському, який застрелив підлітка, висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і умисному вбивстві.