Кличко: ВР дослухалася до громад, ухваливши рішення щодо відшкодування коштів за перевезення пільговиків

Верховна Рада дослухалася до місцевих громад, ухваливши рішення про надання субвенції місцевим бюджетам для відшкодування перевезень пільгових категорій громадян.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи ухвалення парламентом змін до Держбюджету щодо надання містам субвенції для відшкодування коштів за перевезення пільговиків.

«При ухваленні Державного бюджету не було закладено жодної копійки для відшкодування коштів за перевезення пільговиків. Держава у такий спосіб вирішила перекласти цей тягар на місцеві бюджети, які і так не мають необхідного обсягу фінансів», – сказав Кличко.

Він наголосив, що це питання обговорювалося під час засідання Асоціації міст України і мери міст висловилися за необхідність звернутися до парламенту та уряду врегулювати цю проблему. «З місцевих бюджетів до державного забирають дуже великі кошти. Наприклад, Києву залишають усього 40 відсотків ПДФО, а натомість нічого не повертають і пропонують ще фінансувати низку соціальних програм самостійно. Можливо, саме так хтось бачить децентралізацію. Але насправді це – дискримінація. Та навіть у такій ситуації столиця, маючи дуже обмежені фінанси, залишила для низки категорій киян пільговий проїзд в комунальному транспорті», – сказав мер Києва.

Віталій Кличко наголосив, що відсутність коштів у містах на відшкодування перевезень вдарила б, у першу чергу, по незахищених верствах населення, які і без того змушені рахувати кожну копійку. «Перевізники ж не хочуть безкоштовно возити пільговиків. І їх частково можна зрозуміти. Сьогодні у парламенті переміг здоровий глузд, депутати відреагували на наші численні звернення і органи місцевого самоврядування отримають субвенцію в розмірі 1,9 млрд грн на відшкодування перевезень пільговиків», – додав мер.

Віталій Кличко зауважив, що Верховна Рада надала можливість органам місцевого самоврядування укладати угоди з перевізниками щодо відшкодування.

Водночас мер наголосив, що органи місцевого самоврядування не повинні бути заручниками кожного разу при ухваленні Державного бюджету. «Парламент має на законодавчому рівні більш чітко прописати систему надання пільг», – сказав мер Києва.