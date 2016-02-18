Матіос про водія BMW: Такого "обдовбаного мажора" необхідно покарати максимально жорстко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник Генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Конкретним винуватцем наслідків, які є, це є той, хто дозволив собі в такому стані сісти за кермо автівки... Вибачте, такого "обдолбаного" (наркотиками - УНІАН) "мажора" необхідно покарати максимально жорстко. Це вимагає суспільство, це вимагає Закон", - сказав Матіос. Він додав, що затриманий водій "ще добу не міг зрозуміти, що сталося".

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Він зазначив, що поліцейський, який підозрюється у вбивстві понесе покарання. "Але ексцес конкретного виконавця не повинен кидати тінь на всю національну поліцію... Це було, є і буде. Це - людський фактор. Але ми будемо робити все, щоб такого не повторилося", - зазначив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував в іномарці.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до завершення розслідування провадження.