Кличко наполягає на вилученні з плану реконструкції Поштової площі "зайвих" будівель

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції площі.

«Ми перебуваємо на Поштовій площі, де може вирости ще одна будівля. Громадськість ініціює перегляд проекту реконструкції Поштової. Сподіваюсь, ми знайдемо компроміс з інвестором. Адже тут і так передбачено під землею три поверхи торгового центру, цього достатньо, я вважаю», – зазначив Віталій Кличко.

Мер підкреслив, що дуже важливо зберегти відкритий простір на Поштовій площі, щоб кияни і туристи мали можливість милуватися панорамою Дніпра і схилів. «Поштову площу ми відкрили минулого року. Тут відпочивають багато людей. І наше завдання – щоб люди отримували задоволення від відпочинку, щоб їм було комфортно гуляти по площі, а не побудувати багато будівель і зробити бізнес-проект», – сказав Київський міський голова.

Після цього Кличко відвідав засідання Містобудівної ради, де розглядалося питання реконструкції Поштової площі. Київський міський голова наголосив, що ключове завдання столичної влади – щоб місто було комфортним і привабливим як для киян, так і для туристів.

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«Усі рішення ми приймаємо прозоро і відкрито. Я попередньо ознайомився з проектами реконструкції Поштової площі. У мене була дискусія на Поштовій з представником інвестора. Спочатку казали, що запроектована одноповерхова будівля, тепер вже – двоповерхова. Але двоповерхова будівля «закриватиме» площу. Тож треба розглянути питання щодо зменшення поверховості. На цьому наполягає громадськість, і дуже важливо враховувати її інтереси. Ми зібралися тут, щоби ухвалити консолідоване рішення», – підкреслив Кличко.

Мер також виступив із пропозицією облаштувати поруч з Поштовою паркінг, «щоб набережна не перетворилася на парковку».