Смертельна погоня за BMW: одному з поліцейських оголошено підозру у вбивстві - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Співрозмовник агентства зауважив, що матеріали справи передано до одного з суддів для вирішення питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Джерело уточнило, що підозру вручили в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 5 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував в іномарці.

Столична прокуратура відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження.