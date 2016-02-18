Дев'ять партій закликали провести вибори до райрад столиці на День Києва

Дев'ять демократичних політичних партій закликають провести вибори до районних рад столиці на День Києва – 29 травня 2016 року.

На цьому вони наголосили у спільній заяві під час прес-конференції в УНІАН.

Серед демократичних сил, які підтримують такі ініціативу - представники політичних сил «Об'єднання «Самопоміч», «Свобода», «Громадянська позиція», «Батьківщина», «ДемАльянс», «Республіка», «Сила людей», «Національна Демократична партія України», «Українське об’єднання патріотів – УКРОП».

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Як наголосив голова фракції об’єднання «Самопоміч» у Київраді Сергій Гусовський, скасування виборів до райрад столиці – це політичне замовлення. «Існує політичне замовлення на скасування виборів до районних рад у місті Києві. Система судочинства є безпосереднім реалізатором цього політичного замовлення. ЦВК є абсолютно бездіяльною і пасивною у цьому правовому колапсі. Для того, щоб кияни і київська міська влада не стали заручниками цієї ситуації, ми беремо на себе зобов’язання вимагати від Київської міської ради звернення до ЦВК з тим, щоб вона призначила нову дату виборів до районних у місті Києві рад - на 29 травня 2016 року про що «Самопоміч» вчора зареєструвала відповідний проект рішення», - заявив він.

У свою чергу голова Київської міської організації партії УКРОП Дмитро Сіманський наголосив на тому, що влада, яка декларує відданість процесу децентралізації, насправді блокує розвиток місцевого самоврядування та позбавляє киян гарантованого Конституцією права на управління своїм районом чи навіть мікрорайоном.

«Влада зробила все, щоб зірвати вибори у столиці. Рішення судді Огурцова відтермінувати їхнє проведення та подальше затягування владою судового процесу зірвали календарний план ЦВК. Таким чином, новий склад територіальних виборчих комісій не сформований, межі округів та дільниць вчасно не визначені. А тому, незважаючи на апеляції, ЦВК не встигне провести вибори відповідно до законодавства (27 березня 2016 року - УНІАН)», – заявив він.

У той же час секретар фракції «Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова зазначила, що незважаючи на це, районні ради у Києві будуть. «Районним радам у Києві бути. Більше того, у разі того, якщо вибори не будуть призначені на травень місяць, нам нічого не заважає підготувати ще один спільний проект рішення, де ми можемо прописати дату, яка може співпасти з виборами до ВР», - наголосила вона.

У свою чергу голова фракції «Свобода» у Київраді Юрій Сиротюк, заявив: «Наша спільна позиція полягає у тому, що ми будемо робити все, щоб ці вибори відбулись якомога швидше… Адже ми бачимо як жорстко відстоюється пряме президентське правління у Києві». «На жаль, у столиці багатомільйонне населення сьогодні позбавлено реального місцевого самоврядування на рівні районів… Ми не повинні тягнути до осені і давати шанс владі зробити якісь схеми, запустити каруселі, щоб до осені вона вийшла готовою окупувати місцеве самоврядування. Вибори повинні відбутись якомога швидше», - підкреслив Сиротюк.

Член ради Київської міської організації «Громадянська позиція» Анатолій Камаралі заявив про те, що політична сила, яку він представляє, послідовно виступає за розширення місцевого самоврядування. «Районні ради – це реальний шлях кожного громадянина достукатись до влади… Ми закликаємо фракції, що представлені у Київраді, запросити до сесійної зали прокурора Києва для того аби він прозвітував щодо розслідування дій або бездіяльності посадових осіб та судді Огурцова у питанні виборів до райрад», - наголосив він.

Член вищої ради Національної демократичної партії України В’ячеслав Денисов зауважив, що потрібно відновити історичну справедливість і зробити таким чином, щоб повернути райради.

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«Потрібно відновити історичну справедливість. Ми пам’ятаємо, що райради були ліквідовані Януковичем з метою побудови жорсткої вертикалі президентського управління. Нинішня влада з радістю цією вертикаллю користується і не хоче її позбавлятись. Ми вважаємо, що у нас немає іншого виходу як побороти цю систему управління і надати можливість мешканцям Києва самостійно брати участь у системі управління містом», - наголосив він.

У спільній заяві демократичні політичні сили наголосили також на тому, що зрив виборів до райрад столиці має отримати належну правову оцінку з боку правоохоронних органів, внаслідок чого винні посадові особи повинні бути притягнені до відповідальності згідно з законодавством України. Крім того, владна вертикаль має понести політичну відповідальність за зрив виборчого процесу в Києві.